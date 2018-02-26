Украина подставила Казахстан из-за России ради поездов из США

Локомотивы производства General Electric, о поставке которых украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» ранее договорился с американской компанией, будут доставлены с завода в американском штате Пенсильвания, а не с предприятия General Electric в Казахстане, как это планировалось изначально. Об этом сообщает украинский Центр транспортных стратегий.

Материалы по теме Донашивай за братом Чем воюет Украина в ожидании американского оружия

Первоначально локомотивы планировалось купить с предприятия в Казахстане в связи с тем, что мощности завода на территории республики недозагружены и украинский заказ мог бы помочь производителю. Однако от этого было решено отказаться, так как партнером General Electrics в Казахстане выступает российская компания «Трансмашхолдинг», находящаяся под украинскими санкциями.

В результате было решено, что 30 локомотивов будут доставлены прямиком из США. Государственный Укрэксимбанк, который профинансирует контракт, купит их у представительства General Electric на Украине. После этого «Укрзализныця» получит локомотивы на условиях финансового лизинга, сообщает украинское издание «Экономическая правда».

Соглашение о приобретении, модернизации и совместном производстве локомотивов было подписано «Укрзализныцей» и General Electric 23 февраля. Реализация проекта оценивается в миллиард долларов и рассчитана на 15 лет. По условиям договора, локомотивы будут поставлены в течение 12 месяцев после подписания соглашения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



