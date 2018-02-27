«Только для взрослых» рассказали о происхождении скандальных предвыборных стикеров

Создатели паблика «Только для взрослых» в соцсети Вконтакте рассказали «Ленте.ру» о происхождении предвыборного стикерпака «Election girl», вокруг авторства которого разгорелся скандал.

«Отрисовкой набора занимался художник Валентин Поздняков. Он, видимо, впервые столкнулся с задачей разработки подобных стикеров, решил взять за основу работы более опытных коллег и увлекся. Нас он не предупредил, поэтому проконтролировать чистоту авторских прав мы не могли. Работы художницы Фортуны мы раньше никогда не видели. Получается, что автор нас всех подставил. И он, и мы извиняемся перед Фортуной за этот неприятный инцидент», — заявляют владельцы паблика.

В сообществе рассказали, что «выбрали для продвижения сообщества самую провокационную, на наш взгляд, форму. Стикеры очень популярны среди пользователей ВК, поэтому мы решили раздавать их нашим подписчикам бесплатно и одновременно обыграть громкий инфоповод в юмористическом ключе с учетом горячего времени избирательной кампании».

«Только для взрослых» утверждает, что не получали деньги от государства на продвижение выборов. «Выборы — это время для хайпожоров. Сейчас все обсуждают только их. Вообще, рекомендуем всем медийщикам использовать эту тему в рамках вирусного маркетинга. Ну и прийти голосовать 18 марта, конечно», — заявили авторы паблика.

25 февраля художница Валерия Фортуна обвинила журнал Maxim, редакция которого создает контент для «Только для взрослых», в плагиате. По ее утверждению, набор «Election Girl» для Telegram с рисунками девушек, призывающими прийти на выборы президента России, срисованы с ее стикерпака «Pinup girl». «Хочешь по-взрослому? Работай сам, а не сиди на чужой шее, как пиявка. По иронии судьбы этот набор посвящен выборам и призывает повзрослеть», — написала она.

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