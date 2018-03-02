Авиадебоширу подарили к 23 февраля два уголовных дела

В отношении авиапассажира Андрея Зубкова, который 23 февраля устроил пьяный дебош на борту рейса Женева— Москва, возбуждено уголовное дело по двум статья Уголовного кодекса (УК) РФ. Об сообщает пресс-служба «Аэрорфлота».

Мужчине вменяется статья 213 «Хулиганство» и статья 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Дебош на борту относится к деяниям, представляющим повышенную степень общественной опасности, так как правонарушение совершается на воздушном судне, где в закрытом пространстве на огромной высоте находятся сотни пассажиров. Хулиганство, аморальное поведение на борту создают дискомфорт и вызывают психологический стресс у пассажиров», — прокомментировал ситуацию заместитель гендиректора по правовым и имущественным вопросам авиакомпании Владимир Александров. Он добавил, что российское законодательство в настоящее время позволяет авиакомпаниям отстаивать право на безопасный полет, поэтому «Аэрофлот» и впредь будет настаивать на привлечении деструктивных пассажиров к ответственности.

На следующий день после инцидента, 24 февраля, Зубкова привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», назначив наказание в виде ареста на 10 суток.

27 февраля сообщалось о том, что «Аэрофлот» добился возбуждения уголовного дела против другого пассажира, 15 января устроившего драку на рейсе из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

С июня 2018 года авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

