Украина стала главным торговым партнером Крыма

Основными покупателями крымской продукции за рубежом за девять месяцев 2017 года стали Украина, Китай и Индия. Об этом заявила глава Крымстата Ольга Балдина, передает РИА Новости. На долю Украины приходится около 30 процентов крымского экспорта.

В целом торговый баланс Крыма по итогам года стал отрицательным. Регион импортирует почти на четверть больше продукции, чем вывозит в другие страны.

Балдина уточнила, что прежде всего регион торгует продуктами химической промышленности, в частности завода «Титан», а также машиностроения. Ключевые поставщики товаров для полуострова — Белоруссия (более четверти от общего объема), Китай и Италия.

Объем внешней торговли Крыма в 2016 году в сравнении с 2013 годом сократился в 14 раз. Падение началось еще с 2014 года, когда внешнеторговый оборот полуострова (Крыма и Севастополя) уменьшился до 253,9 миллиона. В то же время доля поставок на Украину за эти годы выросла.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором около 95 процентов проголосовавших жителей полуострова выступили за присоединение к России. Практически все зарубежные страны проигнорировали итоги референдума, а США, ЕС и другие государства ввели против полуострова санкции.

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