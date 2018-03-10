В сеть утекли немецкие документы по Украине

Хакеры, атаковавшие информационную сеть правительства Германии, заполучили шесть документов. Они касаются переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза, а также контактов ЕС с Украиной и Белоруссией, сообщает Spiegel.

Содержание украденных файлов не раскрывается, однако издание уточняет, что конфиденциальной информации в них не было, поэтому доступ к ним не ограничивался.

Проникновение в базы данных немецких госучреждений, в частности МИД и Минобороны, было замечено в декабре 2017 года, сведения об этом попали в прессу в феврале 2018-го. Как передавал BBC News, 1 марта депутат бундестага Армин Шустер, возглавляющий парламентский комитет по надзору за разведывательными службами, назвал эту кибератаку очень серьезной, уточнив, что она все еще продолжается.

В организации взлома власти Германии, как сообщало агентство DPA, подозревают хакерскую группировку APT28, якобы связанную с российской военной разведкой. Она также известна как Fancy Bear, ей приписывают атаки на информационные системы Белого дома, НАТО, Демократической партии США и других структур.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!