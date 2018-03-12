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Путин нашел связь между разведкой и хлебом

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин пошутил, что стране вряд ли понадобится разведывательная служба, если не будет хлеба. Его слова в понедельник, 12 марта, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник Путин прибыл в Краснодар для участия во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. Модератор панельной сессии с участием президента тележурналист Сергей Брилев напомнил Путину, что предыдущий их разговор касался истории нелегальной разведки. Брилев обратил внимание на то, что не менее важна и тема сельского хозяйства.

«Зачем нам разведка, если хлеба не будет», — пошутил Путин. После аплодисментов он добавил: «Хлеб есть — можно и разведкой позаниматься».

В фильме Андрея Кондрашова «Путин», который автор выложил 11 марта на YouTube, российский президент объяснил, почему с детства мечтал работать в органах безопасности. «Всегда привлекало, что один-два человека могут повлиять на ход целых сражений, на судьбы тысяч людей. Это такая романтика служения Отечеству всегда захватывает, меня всегда захватывала», — сказал Путин.

В июне 2017 года на встрече с классными руководителями выпускных классов президент рассказал о том, как он устраивался на работу в органы безопасности. «Я просто пошел в приемную КГБ СССР. С улицы, у меня же рабочая семья, связей не было. Куда мне идти? Я пошел в приемную прямо», — пояснил он, добавив, что в приемной ему посоветовали сначала окончить вуз и получить юридическое образование. После этого он перестал заниматься «физикой, химией, математикой» и поступил на юрфак.

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