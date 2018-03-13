Пожирающие людей куртки стали главным фэшн-мемом месяца

Дизайнер бренда Victim Хироки Накамура создал огромную джинсовую куртку, которая стала главным фэшн-мемом месяца, сообщает Highsnobiety.
Куртка стоимостью шесть тысяч долларов сшита из необработанной японской джинсы UNWSD и является гигантской версией знаменитого пиджака Social Sculpture из коллекции SS18. Она выпущена в ограниченном количестве и в единственном размере — XXXXL. Канадский ретейлер Haven назвал куртку «смелым экспонатом для жаждущего коллекционера».
Предыдущим фэшн-мемом, взорвавшим соцсети, был огромный черный пуховик 15XL.
Ранее в марте сообщалось, что журналисты заметили девушку, которая гуляла по Парижу в синем джинсовом платье и с ярко-желтым носком на правой руке. Позируя фотографам, модель озвучивала его как детскую игрушку.