Культурное наследие Узбекистана переведут в цифру

В Ташкенте 16 марта 2018 года прошел Международный медиафорум, посвященный реализации проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира», говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

Уникальность проекта состоит в том, что впервые создается полная фактологическая база данных о хранящихся в мировых собраниях культурных ценностях Узбекистана. Она будет представлена в формате книг-альбомов на трех языках, каталогов, а также видеоверсий, создающих последовательный виртуальный образ памятников истории и культуры страны.

В рамках проекта снято 16 фильмов, объединивших культурные артефакты Узбекистана, хранящиеся в знаменитых мировых коллекциях, и выпущено 10 томов книг-альбомов, которые в количестве 1,5 тысячи экземпляров безвозмездно переданы на медиафоруме ведущим национальным и мировым библиотекам.

В 2018 году также планируются издание факсимильных копий прижизненных рукописей Алишера Навои, хранящихся в Британской, Российской и Французкой библиотеках, сборника «Зафарнаме» с красочными миниатюрами побед полководца средневековья Амира Тимура, рукописи испанского посла Руи Гонсалеса Клавихо о путешествии ко двору Темура и другие.

На нынешнем медиафоруме обозначены перспективы проекта по изданию 20 новых книг-альбомов о культурных ценностях Узбекистана, находящихся в собраниях музеев Великобритании, Германии, России, США, Турции, Чехии, Франции, Японии.

Первая часть книг из новой серии будет презентована на специальном конгрессе в Санкт-Петербурге, который планируют провести организаторы при поддержке нефтесервисной компании ERIELL GROUP в июне этого года.