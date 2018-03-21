В Греции задержали россиянку по делу об убийстве журналистки

Полиция Греции задержала россиянку Марию Ефимову, объявленную в розыск властями Мальты в связи с убийством журналистки Дафне Каруаны Галиции. Об этом сообщает BBC News.

35-летняя гражданка России ранее работала в мальтийском банке Pilatus Bank. Отмечается, что женщина сама пришла в отделение полиции в Афинах, сказав, что опасается за свою жизнь.

В настоящее время Ефимова находится в тюрьме. Власти Кипра и Мальты выдали ордеры на арест женщины. Ее подозревают в хищениях денежных средств. Сама она все обвинения отвергает.

В посольстве России в Афинах рассказали агентству РИА Новости, что о задержании Ефимовой рассказал ее отец, официальной информации на этот счет пока не поступало. Россиянка три месяца проработала в Pilatus Bank и, по сведениям агентства, могла стать источником информации для расследования Дафне Каруаны Галиции.

Журналистку убили в октябре 2017 года. Ее машину взорвали в мальтийском поселке Бидниджа. Галиция сообщила о связи премьер-министра Мальты и его супруги с компанией, фигурирующей в «панамском досье». В связи с убийством журналистки арестованы 10 человек, однако дело пока по-прежнему не раскрыто.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!