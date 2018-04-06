Грузовик на полном ходу влетел в мост и устроил рапсовую бурю

Загруженная фура, мчавшаяся по одному из шоссе в Канаде с поднятым полуприцепом, врезалась в пешеходный мост, проходящий над дорогой. Это произошло неподалеку от Монреаля, сообщает CBC.

Из-за ДТП временно было закрыто движение по трассе, а дорога оказалась усыпана семенами рапса. Часть пешеходного моста было решено демонтировать. Как отметили в министерстве транспорта, это была превентивная мера на случай серьезного повреждения конструкции. В аварии никто не пострадал.

Почему кузов оказался поднят, не сообщается. В министерстве предложили провести исследования о необходимости установки в кабинах грузовиков индикатора, который будет показывать, опущен ли прицеп. В настоящее время законодательно этот вопрос никак не регулируется.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!