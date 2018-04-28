Две Кореи определились с датой окончания войны

КНДР и Южная Корея договорились объявить об окончании войны между странами в текущем году. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Отмечается, что стороны также обсудили полное ядерное разоружение Корейского полуострова.

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Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин 27 апреля провели саммит на южнокорейской части демилитаризованной зоны. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Они также заявили, что будут добиваться создания «постоянного и прочного» мира на полуострове и двигаться к заключению соглашения об окончании Корейской войны. Кроме того, Пхеньян и Сеул примут меры для соединения железных дорог.

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