Российский «плавучий Чернобыль» напугал экологов

Российская плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов», которая покинула причал Балтийского завода и направилась в порт Певек, вызвала серьезные опасения среди защитников окружающей среды. Об этом пишет The Washington Post.

Ожидается, что «Академик Ломоносов» прибудет в Певек, самый северный город России, который находится в Чукотском автономном округе, в 2019 году и заменит наземную Билибинскую АЭС, обеспечив электроэнергией отдаленные населенные пункты Чукотки и действующие там предприятия. Экологи опасаются, что «Ломоносов» может угрожать окружающей среде, и уже прозвали его «плавучим Чернобылем» и «ядерным Титаником».

Как отметил в беседе с изданием эксперт по ядерным вопросам Greenpeace Ян Хаверкамп, в случае с наземными АЭС «существуют тысячи и тысячи мер, которые были приняты для того, чтобы не допустить, чтобы что-то пошло не так». Возможности обеспечения безопасности на плавучей станции гораздо более ограничены, подчеркнул эксперт. «Большинство решений, использованных в наземных реакторах, нельзя адаптировать к такому небольшому пространству», — пояснил он.

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В беседе с The Times Хаверкамп также подчеркнул, что «испытывать ядерный реактор в густонаселенном районе, таком как центр Санкт-Петербурга, по меньшей мере безответственно». «Атомные реакторы, болтающиеся на поверхности Северного Ледовитого океана, будут представлять очевидную огромную угрозу хрупкой окружающей среде, которая и так находится под огромным давлением климатических изменений», — заявил он.

В «Росэнергоатоме» отмечают, что плавучая АЭС является источником исключительно безопасной и экологически чистой энергии. Кроме того, по утверждению производителя, «Академик Ломоносов» полностью защищен от воздействия цунами и других стихийных бедствий.

Как пишет The Times, в настоящее время Россия ведет переговоры с 15 странами, в том числе с Китаем, Алжиром и Индонезией, об экспорте аналогичных плавучих установок.

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