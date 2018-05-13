Второй митинг за свободный интернет заинтересовал тысячу человек

В Москве прошел второй митинг за свободу интернета, сообщает «Интерфакс».

По данным столичного главка МВД, в согласованной акции, прошедшей на проспекте Сахарова, приняли участие около тысячи человек. Таким образом, как указывает «Интерфакс», этот митинг стал менее массовым, чем предыдущая аналогичная акция, состоявшаяся 30 апреля, — на ней, по разным подсчетам, присутствовали 7,5–10 тысяч человек.

Агентство отмечает, что на этот раз с призывом к москвичам выйти на митинг не выступил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

В апреле Таганский суд Москвы принял решение заблокировать Telegram по требованию Роскомнадзора. Ведомство обратилось в суд после отказа компании предоставить ФСБ ключи дешифрования переписки пользователей, как того требует российское законодательство. Представители Telegram объясняли, что технически не могут передать ключи, но суд счел эти доводы недоказанными.

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