Телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце с 80 жертвами

Итальянский телеканал Sky Sport во время футбольного матча по ошибке сообщил о теракте двухлетней давности в Ницце. Позже он извинился за произошедшее в Twitter.

Ошибка в виде новостной строки появилась на экранах во время прямой трансляции игры «Интер» — «Сассуоло». В Sky Sport объяснили это технической неисправностью.

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Комментаторы сразу распознали оплошность и сообщили об этом зрителям.

Вечером 14 июля 2016 года, после салюта в честь Дня взятия Бастилии на набережной Ниццы грузовик врезался в толпу людей. По свидетельствам очевидцев, автомобиль, делая зигзаги, преднамеренно давил собравшихся почти два километра. Затем началась стрельба. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». Жертвами атаки стали 86 человек.

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