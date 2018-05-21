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На счетах бездомной побирушки нашли более миллиона долларов

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Жительница ливанского города Бейрут Фатима Отман, зарабатывавшая попрошайничеством, прятала на своих банковских счетах более миллиона долларов. Об этом сообщает издание Arab News.

Тело 52-летней женщины, скончавшейся от сердечного приступа, нашли в заброшенном автомобиле. Рядом лежали сумки с пятью миллионами ливанских фунтов (206 тысяч рублей) и сберегательной книжкой, согласно которой Отман хранила в банке около 1,75 миллиарда ливанских фунтов (72 миллиона рублей). С января сумма на ее счетах выросла на 25 миллионов ливанских фунтов (миллион рублей).

Из-за врожденной болезни у женщины не работали руки. Кроме того, она не могла ходить. Местные жители рассказали Gulf News, что у нее более двадцати лет не было дома. Отман жила подаянием и ночевала в автомобиле, который у кого-то арендовала. Раз в месяц ее навещал неизвестный мужчина. Она уезжала с ним и возвращалась только на следующий день. По ее словам, он водил ее ко врачу.

Полиции удалось отыскать мать, двух братьев и пятерых сестер Отман, которые жили на севере Ливана и не знали о богатствах покойной родственницы. Они забрали ее тело в родной город для похорон.

В 2008 году сообщалось, что жительница Калькутты Лакшми Дас, занимающаяся попрошайничеством, открыла банковский счет и положила на него четыре ведра монет, накопленных за сорок лет. Чтобы пересчитать 91 килограмм мелочи, который она принесла, сотрудникам банка понадобилось три дня.

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