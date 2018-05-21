Генерал ФСБ выбрался из разбитого вертолета и умер

После жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае скончался находившийся на его борту бывший заместитель директора ФСБ генерал-полковник Анатолий Ежков, пишет «Медиазона».

«Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника», — уточнили «Интерфаксу» в администрации Тугуро-Чумиканского района.

Ежков приехал в Хабаровский край на рыбалку. Вертолет выполнил жесткую посадку в лесополосе примерно в 600 километрах от Хабаровска. В результате аварии он разрушился и загорелся. На борту были пилот, генерал ФСБ и предприниматель из Хабаровского края — один из совладельцев производственного комплекса «Серышевский» Амурской области Сергей Мельниченко 1970 года рождения.

После аварийной посадки все трое выбрались из вертолета и направились к охотничьему домику, примерно в одном километре от места ЧП. Вскоре генералу стало плохо, и он умер от сердечного приступа. Бизнесмена госпитализировали с серьезной травмой позвоночника. У пилота сотрясение мозга и рассечена бровь.

По данным Следственного комитета, на борту находились четыре человека: трое получили травмы различной степени тяжести, один погиб.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три основные версии крушения частного вертолета Sud-Aviation Gazell: погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Следователи допросят оставшихся в живых участников авиапроисшествия, истребуют документацию на воздушное судно. Будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для установления причины смерти погибшего мужчины.

Ежков до июля 2004 года был заместителем директора ФСБ. Его уволили после того, как 21 июня 2004 года чеченские и ингушские боевики одновременно напали на МВД Ингушетии, базу 137-го погранотряда ФСБ в Назрани, городской отдел внутренних дел, склады МВД, базы ОМОНа и станицу Слепцовскую.

Затем Ежков работал вице-президентом по безопасности и связям с государственными органами компании «Сибур».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!