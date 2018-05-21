На западной Украине военный бросил гранату в толпу

Сержант украинской армии швырнул в толпу людей гранату. Об этом сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковкой области. 25-летний сержант Вооруженных сил Украины находился в отпуске дома. Когда он отдыхал в местном кафе, у него возник бытовой конфликт с местными жителями. В ходе ссоры военный бросил в своих оппонентов ручную осколочную гранату. Ранения разной степени тяжести получили девять человек.

Подозреваемый задержан.

Это не первый инцидент, когда конфликты на Украине решаются с помощью гранат. Например, боеприпас применили в середине марта в Киеве. Тогда между хозяином одной из квартир и коллекторами произошел спор о праве владения недвижимостью. Ранения получили два человека.

1 апреля в городе Малин Житомирской области неизвестный подорвал гранату РГД-5 в игорном заведении. Тогда никто не пострадал.

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