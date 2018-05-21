Основанный Энди Уорхолом полвека назад журнал Interview закрыли

Сотрудники американского журнала Interview объявили в Twitter о закрытии издания.

«Журнал Interview сворачивается... медиа рулят!!» — написал редактор издания Эзра Маркус (Ezra Marcus), оставив контакты для новых работодателей.

Объявления о работе в соцсетях также разместили другие сотрудники журнала.

«Работа в @InterviewMag в течение последних нескольких месяцев, безусловно, была сумасшедшим путешествием, но я благодарна за опыт и возможность продолжать рассказывать истории вместе с дико талантливыми редакторами», — пишет один из авторов издания Остин Тосоне, советуя подписчикам авторов, оставшихся без работы.

Официального подтверждения о закрытии пока не последовало, однако источники издания Pitchfork утверждают, что Interview уже закрыт. Ресурс напоминает, что в последние годы компания сталкивалась с юридическими и финансовыми проблемами. В мае бывший редактор Фабиен Барон потребовал от издателя Interview через суд 600 тысяч долларов, которые ему задолжал работодатель. В 2017 году бывший топ-менеджер издающего журнал холдинга Дебора Блауччи подала к бывшему работодателю многомиллионный иск, утверждая, что в 2016-м ее незаконно уволили. По ее утверждению, владеющий Interview магнат и коллекционер Питер Брант уволил ее, поскольку не хотел платить полагавшиеся ей внушительные бонусы.

Начиная с 2016 года коллектив Interview покидали видные представители журнальной индустрии. Пост исполнительного директора оставил бывший главред издания Кит Поллок. Кроме того, в начале 2018 года сообщалось, владелец журнала не заплатил за аренду помещения, в котором располагается редакция.

Interview основан в 1969 году пионером поп-арта Энди Уорхолом. С 2011-го в России выходила своя версия журнала, ее главредом была Алена Долецкая, однако в конце 2016-го выпуск был прекращен.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!