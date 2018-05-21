Меган Маркл предложила заменить каблуки на тапочки

Меган Маркл позаботилась о комфорте пришедших на королевскую свадьбу гостей и раздала им тапочки, сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 20 мая, американская актриса Тройэн Беллисарио опубликовала в stories в своем аккаунте Instagram видео, на котором она вместе с другими женщинами снимает туфли на высоких каблуках и переобувается в белые тапочки.

«Как прекрасно снять эти туфли! Они приготовили для нас тапочки», — произносит 32-летняя Беллисарио.

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В мае американские аналитики заключили, что женщины предпочли удобную обувь на плоской подошве туфлям на высоком каблуке. В результате исследования, проведенного маркетинговой компанией NPD Group's Retail Tracking Service, выяснилось, что 2017 году продажи туфель упали на 11 процентов, в то время как продажи кроссовок подскочили на 37 процентов.

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