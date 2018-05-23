Члены ЛДПР избили сына главного налоговика России на детской площадке

В Москве члены территориальной избирательной комиссии Дмитровского района с правом решающего голоса от партии ЛДПР Андрей и Сергей Бессмертновы избили 17-летнего сына главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина. Об этом в среду, 23 мая, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, 16 мая братья Бессмертновы распивали спиртные напитки на детской площадке. Два подростка сделали замечание мужчинам и попросили их уйти с территории. В ответ на это Андрей и Сергей Бессмертновы нанесли несколько ударов молодым людям», — сказал он.

Материалы по теме Помять и простить Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям

По словам источника, одним из избитых оказался 17-летний сын Михаила Мишустина. В настоящее время в отношении братьев Бессмертновых возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»), однако, мера пресечения им пока не избиралась.

10 мая стало известно, что 20-летний сын главы Чувашии Михаила Игнатьева и 17-летний сын сенатора от республики Вадима Николаева подрались с тремя 15-летними школьниками после спора о крутости.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!