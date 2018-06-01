Сын ювелира организовал убийство отца ради многомиллионной страховки

Ювелир из американского города Колледж-Стейшн, штат Техас, был застрелен наемным убийцей, которого нанял его 19-летний сын. Об этом сообщает Fox News.

2 марта неизвестный проник в дом, где жил 55-летний Теодор Шонесси (Theodore Shaughnessy). Он сделал несколько выстрелов в мужчину, убил его собаку, после чего скрылся. Супруга погибшего осталась жива и вызвала полицию.

Полиция предполагает, что за нападением мог стоять сын погибшего 19-летний Николас Шонесси. Как выяснилось, молодой человек несколько месяцев разыскивал того, кто готов за деньги совершить убийство. Он утверждал, что страховка за гибель родителей, продажа их дома и ювелирного магазина отца принесут ему около восьми миллионов долларов.

Убийца пока не найден. В доме Николаса Шонесси обнаружили боеприпасы, аналогичные тем, которые использовались при совершении преступления. Его жена также задержана, ее проверят на наличие следов пороха. Обоим предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству.

В 2001 году сообщалось, что в Тайване женщина организовала семь покушений на своего мужа. Нанятые ей убийцы подстроили автокатастрофу, травили, резали и топили мужчину, но тот каждый раз оставался жив.

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