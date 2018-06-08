Facebook по ошибке рассекретила личные публикации 14 миллионов пользователей

Приватные публикации 14 миллионов пользователей Facebook стали общедоступными. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на официальных представителей компании.

Они рассказали, что в результате программной ошибки настройки публикаций без ведома хозяев изменились на «публичные». Сбой произошел с 18 по 27 мая. Сотрудники компании устранили ошибку 22 мая, однако изменить настройки уже опубликованных сообщений удалось лишь через пять дней.

Компания высылает уведомления о произошедшем всем пользователям, которых затронул сбой.

В начале апреля 2018 года Facebook признала утечку данных 90 миллионов пользователей. Предполагается, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением.

Информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.

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