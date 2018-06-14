В Ясной поляне пройдет семинар «Британская литература сегодня»

Музей-усадьба «Ясная Поляна» проведет профессиональный выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 26 по 28 июля на территории музея в Тульской области. В рамках семинара состоятся дискуссии, читки и практические сессии с участием знаковых британских писателей. Темой станет «Литература и история».

Среди гостей семинара такие литераторы, как Дженис Гэллоуэй, Алан Холлингхерст, Эндрю Миллер, Надифа Мохамед и Сара Перри.