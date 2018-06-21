Россиянам предложат разгадать план ограбления в «8 подругах Оушена»

К премьере фильма «8 подруг Оушена» «Афиша» подготовила спецпроект «Легко ли вас провести?». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Интерактивный тест предлагает пользователям посмотреть отрывки из фильма "8 подруг Оушена" и определить по выражению лица героинь их скрытые эмоции и намерения», — говорится в сообщении.

Основная цель проекта — раскрыть главных героинь и разгадать план ограбления.

«Нам, как прокатчикам, было важно вовлечь аудиторию в интерактивную коммуникацию. Но фильм у нас про ограбление. Не будем же мы на широких просторах сетей рассказывать, как собрать классную команду и ограбить выставку. А вот наглядно показать пользователям, как распознавать эмоции, может быть полезно и ценно. Особенно в том случае, если это делает профессионал своего дела. Понимание мимики посторонних может спасти от аферистов и мошенников, куда как более страшных, чем героини нашего фильма "8 подруг Оушена"», — отметила Ольга Александриди, директор по рекламе «Каро Премьер».

Лента выходит на российские экраны 21 июня.