Минздрав поддержал запрет пива в пластиковых бутылках

Минздрав России поддержал законопроект о запрете продажи пива в пластиковых бутылках объемом больше 0,5 литра к 2020 году. Роспотребнадзор также поддержал инициативу. Об этом в четверг, 21 июня, пишут «Известия».

«Использование пластиковой упаковки при производстве алкогольной продукции снижает ее стоимость, а значит, увеличивает степень доступности алкоголя для населения», — пояснили в Минздраве.

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При этом Минфин подготовил отрицательный отзыв на инициативу, объяснив это значительными расходами малых и средних пивоварен на переоборудование производства, что может привести к снижению акцизных поступлений в бюджет, росту цен и доли контрафактной продукции.

«Кроме того, необходимо учитывать, что порядка 80 процентов полимерной потребительской тары изготавливается на российских предприятиях», — говорится в отзыве Минфина. Запрет вызовет финансовые проблемы у производителей пластиковых изделий, которые приведут к массовым увольнениям и сокращениям, полагают в министерстве.

С 1 января 2017 года действует запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в пластиковой таре объемом более 1,5 литра, за исключением продукции, поставляемой на экспорт.

По мнению депутатов Госдумы, новые запреты будут способствовать деалкоголизации населения. В первую очередь это коснется молодежи, уверены они.

По данным Минздрава России, за последние 10 лет потребление алкоголя в стране сократилось на 40 процентов — до 10 литров на душу населения в этаноле.

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