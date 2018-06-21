Выпущен увеличивающий ягодицы купальник

Бразильская модель София Ресинг (Sofia Resing) совместно с аргентинским дизайнером Мери Ракаучи (Mery Racauch) выпустила коллекцию пляжной одежды Mery Playa by Sofia Resing. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Ресинг, она всю жизнь мечтала о своей уникальной линии купальников, поэтому при разработке коллекции продумала каждую деталь. «Мы сделали эластичную вставку в нижней части купальника. Она будет приподнимать ягодицы, вместо того, чтобы сплющивать их», — рассказала 26-летняя модель.

Публикация от MERY PLAYA (@meryplaya) 12 Июн 2018 в 3:24 PDT

Кроме того, слитный купальник Mermaid по бокам дополнен вставками контрастного цвета, которые, по словам Ресинг, визуально сужают талию.

Публикация от SOFIA RESING (@sofiaresing) 20 Июн 2018 в 12:34 PDT

Купальники Mery Playa by Sofia Resing доступны по цене от 130 до 180 долларов.

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В июне в магазине ирландского бренда Primark покупательницы обнаружили необычное украшение в разделе пляжной одежды. На ягодицы одного из манекенов, демонстрирующих женские плавательные костюмы, были наклеены желтые и белые кристаллы под названием Glitter junkie. Primark предлагает девушкам комбинировать стразы со слитным купальником яркого синего цвета.

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