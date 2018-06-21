Глава Intel уволился из-за интрижки

Генеральный директор компании Intel Брайан Кржанич подал в отставку из-за нарушения внутреннего устава компании, Кржанич признался в романе с другим сотрудником компании, что устав запрещает. Об этом говорится в сообщении Intel. Исполнять обязанности главы компании временно доверенно финансовому директору компании — Роберту Свону.

«Недавно в компании узнали об отношениях Кржанича с одним из работников Intel. Дальнейшее расследование выявило прямое нарушение внутренних правил компании», — говорится в сообщении.

Как отмечает The New York Times, Intel пока официально не комментирует это решение. Акции компании на новостях об уходе топ-менеджера упали на 1,8 процента.

Кржанич возглавил Intel в 2013 году, он пытался перестроить компанию, которая долгое время была сосредоточена исключительно на рынке персональных компьютеров. По итогам 2017 года он заработал около 21,5 миллиона долларов, что сделало его 60-м в списке самых высокооплачиваемых топ-менеджеров по версии Equilar.

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