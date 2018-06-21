Губернатор Подмосковья проверил качество работ по созданию парка в Реутове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил качество работ, проведенных в рамках создания парка «Фабричный пруд» в Реутове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

«Когда-то здесь был пустырь, бутылки, пакеты. В общем — не пойми что. Сегодня тут огромное количество людей, дети занимаются спортом, гимнастикой, совершенно другая культура в городе. Такая программа в Московской области существует уже три года», — отметил Андрей Воробьев.

Средства на благоустройство территории парка были выделены городскими властями в 2017 году. В рамках обновления территории там расчистили пруд и укрепили береговую линию, обустроили пляж и сцену возле воды. Также были созданы велодорожки, и условия для рыбалки и гимнастики, установлена игровая площадка для детей.

«По сути, каждый город занимается тем, чтобы общественные пространства, парки не просто существовали, а менялись, менялась культура, образ отдыха. Если раньше можно было (извините) плюнуть или сорить, то сегодня каждый житель очень смотрит за этим и заботится. У нас в Подмосковье действует большая программа благоустройства. Это системная работа, она позволяет обеспечить высокое качество жизни», — подчеркнул губернатор.

