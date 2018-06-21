В Москве впервые пройдет Red Bull Music Festival

В Москве впервые состоится музыкальный фестиваль Red Bull Music Festival. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Событие пройдет с 14 по 16 сентября. В нем примут участие более 70 артистов.

В рамках фестиваля пройдет трибьют-концерт «Возвращение на Банановые острова», посвященный композитору Юрию Чернавскому, чьи песни звучат в фильме «Асса». Чернавский сам посетит фестиваль.

В программе раздела «Клуб любителей пластинок» заявлен британский музыкант Floating Points и российские диджеи Тимур Омар, Sputnik, Shiny Boots.

На фестивале также пройдет шоукейс голландского лейбла Music From Memory, который представят Джиджи Мази, Джейми Тиллер и дуэт Сьюзана Крафта и Джонни Нэша.

Билеты можно приобрести по ссылке.