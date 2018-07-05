Пытавшемуся уплыть в Японию на плоту россиянину придумали наказание

Сахалинца, задержанного при попытке доплыть до Японии на самодельном плоту, оштрафуют на сумму до 15 тысяч рублей за нарушение пограничного режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ.

«Мужчина отказывался покидать собственное "судно" и переходить на пограничный катер, однако его плот пограничники отбуксировали на берег», — отметили в ведомстве. При этом в заливе дул сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а температура воды составляла 6 градусов по Цельсию.

Нарушителя — 30-летнего жителя села Правда Александра Коновалова — обнаружили в двух милях от берега и после задержания направили к психологам. Пограничникам он рассказал, что сам соорудил свое плавсредство и собирался на нем путешествовать.

3 июля сообщалось, что этот мужчина был задержан в море сотрудниками инспекции по маломерным судам. Отмечалось, что он не только не хотел покидать свой плот, но и попытался оказать сопротивление.

Сахалинец взял с собой в море палатку, сменную одежду, продукты и другое снаряжение, необходимое для дальних путешествий.

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