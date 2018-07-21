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Французские пожарные с вертолетом спасли бегуна от горного козла

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Во французской коммуне Бодинар-сюр-Вердон на местного жителя напал горный козел. Чтобы помочь мужчине пришлось вызывать спасательный вертолет, сообщает France Bleu.

Животное напало на 56-летнего пенсионера когда тот совершал утреннюю пробежку. Спасаясь от козла, мужчина забрался на дерево и позвонил в экстренные службы.

На место прибыли медики и вертолет пожарной службы, который используется для эвакуации людей в опасных условиях. Мужчина отделался несколькими синяками и ушибами.

В 2010 году после нападения горного козла умер пожилой любитель пеших прогулок из американского штата Вашингтон. Животное напало на него, когда он вместе с семьей гулял по национальному парку «Олимпик». Горный козел боднул мужчину в бедро, у него началось сильное кровотечение, через несколько часов он умер в больнице.

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