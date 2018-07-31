Шестилетний ребенок дважды пережил укусы смертельно ядовитых змей

В австралийском городе Уонган-Хиллз, штат Западная Австралия, ребенка за считаные дни дважды ужалили смертельно опасные змеи. Об этом сообщает Yahoo7 News.

Первая змея напала на шестилетнего Джоэла Кэннинга (Joel Canning), когда он играл перед домом. Мальчик пришел к матери и спокойно поинтересовался: «Когда ядовитая змея в Австралии кусает, попадаешь на небеса?» После утвердительного ответа он упал, у него закатились глаза и начались судороги.

Мать сделала ему искусственное дыхание, затем родители отвезли мальчика в больницу, которая располагается на той же улице. Ребенку дали противоядие, и он пришел в себя.

Через восемь дней история повторилась. На этот раз Джоэл не сомневался, что его жизни ничего не угрожает. Не исключено, что его спасли остатки противоядия, сохранившиеся в организме после прошлого укуса. Тем не менее ребенок снова попал в больницу.

В обоих случаях его укусила австралийская змея, относящаяся к виду Pseudonaja nuchalis. Они вырастают до полутора метров в длину и крайне ядовиты. У людей их укус вызывает головную боль, рвоту, боль в животе, плохую свертываемость крови, почечную недостаточность. Возможен летальный исход.

В мае сообщалось, что австралиец упал с мотоцикла и стал жертвой смертельно опасной змеи, пока ждал помощи. По данным врачей, мотоциклист куда сильнее пострадал от укуса, чем от падения с транспортного средства.

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