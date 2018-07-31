В Москве раскинется индийский базар

В московском парке «Сокольники» пройдет пятый по счету ежегодный национальный фестиваль «День Индии», который все желающие смогут посетить бесплатно. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители пресс-службы мероприятия.

Ожидается, что в мероприятиях 10, 11 и 12 августа примет участие более миллиона человек. Центром празднования станет «Индийский базар», на котором будут представлены 103 экспонента.

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Среди товаров, которые предложат вниманию гостей фестиваля, будут продукты питания, в том числе аюрведические, специи, индийская одежда, бижутерия и украшения, косметика, лакомства и фрукты из Индии, в том числе традиционное индийское мороженое. В разделе народных ремесел гости увидят традиционную мебель из красного дерева, скульптуру и текстиль. Фуд-корт предложит всем посетителям блюда национальной индийской кухни.

Предыдущий «День Индии» прошел в Москве в августе 2017 года. Во время фестиваля его участники отметили один из главных праздников индуизма — «Ратха-ятра». Его центральным элементом стало шествие колесниц с деревянными изваяниями божеств.

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