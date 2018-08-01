Парень попытался поесть бобов во время слэма на концерте и прославился

@loganakasad / Twitter

Музыкальный фанат прослыл знаменитостью после того, как поел бобов из банки во время слэма на выступлении своей любимой команды. Видео, снятое на фестивале Warped Tour, стало вирусным в сети, а его главный герой — узнаваемым, пишет портал NME.

Рыжий фанат активно размахивал головой и ногами, сталкивался с другими участниками слэма, однако бобы не уронил. Ловкость поклонника металла оценили пользователи Twitter, где появилось видео с его участием. За несколько дней ролик набрал больше 400 тысяч просмотров.

NME отмечает, что этот парень — не первый человек, который пытался поесть во время слэма на Warped Tour. Ранее молодой человек ринулся в толпу, залив молоком разноцветные хлопья.

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