Тренер Мадонны научит москвичей йоге

В московском парке «Сокольники» пройдет пятый по счету ежегодный национальный фестиваль «День Индии», который все желающие смогут посетить бесплатно. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы фестиваля в четверг, 2 августа.

В Релакс-зоне праздника желающие смогут познакомиться и получить мастер-класс по йоге с Рохини Шакти, которая была личным тренером Мадонны. Кроме того, на восьми точках зоны релакса можно будет получить бесплатный массаж и мастер-классы по йоге (медитативным и физическим практикам) и флай-йоге для детей и взрослых. Свои программы представят 45 школ йоги.

Материалы по теме Специальное путешествие Как насладиться индийской кухней и не умереть от специй

Фестиваль «День Индии» пройдет с 10 по 12 августа в парке «Сокольники».

Рохини Шакти — тренер по йоге из Южной Америки, президент института йоги в Сан-Паулу (Бразилия). Практикует более 30 лет, известна своими книгами и учебными программами йоги. Ежегодно проводит в Бразилии фестиваль йоги для 15 тысяч участников.

Предыдущий «День Индии» прошел в Москве в августе 2017 года. Во время фестиваля его участники отметили один из главных праздников индуизма — «Ратха-ятра». Его центральным элементом стало шествие колесниц с деревянными изваяниями божеств.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!