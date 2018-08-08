Саакашвили назвал Медведева нулем и рассказал об отношениях с Путиным

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о своем отношении к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, а также раскрыл детали переговоров между ними в 2008 году.

«Медведев… Ну, это, конечно, на самом деле полное ничтожество. Потому что я пытался с ним связаться по телефону. И сначала я за ним бегал в Астане [6 июля 2008 года]. И он мне сообщил о планах войны где-то там на дискотеке у [президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева. И потом сбежал в туалет, чтобы я не продолжил разговор», — рассказал Саакашвили о встрече лидеров СНГ на мероприятии, посвященном Дню столицы Казахстана.

«Медведев из себя — ноль. Я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой… Он сам мне сказал: "Ты знаешь, не я принимаю решения, а там, в Москве — другие законы жанра" — это его фраза», — добавил экс-президент Грузии.

В беседе с телеканалом RTVI Саакашвили вновь коснулся встречи в Астане. «Назарбаев подошел и сказал: "Что ты, Михаил, так волнуешься? Я таким нервным тебя еще никогда не видел. Не обращай на него внимание. Ты же знаешь, он никто, у него начальник есть в Москве"», — рассказал экс-глава Грузии.

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«После нашей встречи в Санкт-Петербурге [6 июня 2008 года] я три раза звонил Медведеву, из них два раза трубку брал Путин. Один раз Путин мне сказал: "Зачем ты Медведеву звонишь? Ты со мной решай такие вопросы, я их курирую"», — добавил Саакашвили, который намеревался тогда обсудить с Медведевым ситуацию в Южной Осетии.

«Он врет, он полнейшее ничтожество, посмотрите на него. Кто он такой вообще? Это недоразумение российской истории, просто шнырь, шестерка Путина, просто абсолютное ничтожество. У [канцлера Германии Ангелы] Меркель возникла иллюзия, что, может быть, Медведев станет Хрущевым. Вот его назначили, а он стряхнет с себя и сплавит Путина. Путин намного лучше знал. Он знал, кого назначать», — подчеркнул бывший президент Грузии.

Также Саакашвили рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным. «Я хочу сказать, что все эти рассказы о том, что у меня были какие-то личные непонимания с Путиным и из-за этого возникла война [в Южной Осетии], — полная чушь. Путин слишком хладнокровен для того, чтобы начинать войны из-за личных отношений», — сообщил он.

«И у меня, кстати, никогда не было личных громких конфликтов, никогда. Все эти истории, что я его обзывал, чуть ли не щипал за какие-то места — это полная чушь. У нас всегда были очень вежливые беседы и всегда на вы. Со многими лидерами из СНГ он обращался на ты, панибратски, матерился. Со мной он всегда очень себя сдерживал. И я не чувствовал особого неуважения», — рассказал Саакашвили.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год. В 2008-м, в начале его второго президентского срока, Грузия ввела войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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