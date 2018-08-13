Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом

Полиция Сиднея установила личность мужчины, убитого 10 августа с помощью самурайского меча. Им оказался рэпер Джетт МакКи, выступавший под псевдонимом Scepaz. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел днем 10 августа в сиднейском районе Форест Лодж. МакКи выбежал из своего дома с большой резаной раной головы и позвал на помощь. Он скончался до приезда скорой.

Соседи рэпера рассказали полиции, что перед случившимся слышали крики, доносившиеся из дома МакКи. По их свидетельству, у артиста случился конфликт с мужчиной и женщиной, которые были у него в гостях. Пара объявлена в розыск.

Scepaz было 30 лет, и параллельно с рэп-карьерой он работал в IT-индустрии. После объявления полицией личности покойного его коллеги по австралийской хип-хоп-сцене стали выражать соболезнования семье МакКи.

2 августа в Лондоне был убит местный рэпер Incognito. В июне во Флориде, США, погиб 20-летний рэпер XXXTentacion. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому.

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