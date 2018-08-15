Китаец съел 87 гвоздей после ссоры с девушкой

Житель китайской провинции Хунань проглотил 87 гвоздей и 7 канцелярских кнопок. Об этом сообщает издание Daily Mail.

25-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на боль в животе. Рентген показал десятки гвоздей длиной 4-5 сантиметров в его грудной клетке. Еще несколько гвоздей располагались в области таза.

На следующий день пациента прооперировали. Хирурги работали четыре часа и извлекли 87 гвоздей. Канцелярские кнопки из-за небольшого размера смогли самостоятельно пройти через кишечник и, по мнению врачей, покинут организм естественным путем.

Первоначально пациент утверждал, что случайно съел пареный пирожок с гвоздями. Впоследствии выяснилось, что молодой человек стал глотать гвозди и кнопки после ссоры с девушкой, которая грозилась бросить его. В больнице он оставил ей прощальное письмо на случай, если врачам не удастся отыскать его родителей.

В 2017 году сообщалось, что в США мужчина случайно забил себе в сердце гвоздь длиной девять сантиметров. После этого он сел в автомобиль и самостоятельно доехал до ближайшей больницы.

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