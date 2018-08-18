Сын бывшего депутата Госдумы погиб после падения с крыши в наручниках

В Балашихе после падения с крыши многоэтажного жилого дома погибли молодой человек и девушка, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе подмосковного главка МВД. По данному факту проводится проверка.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что молодой человек был скован наручниками. Инцидент произошел примерно в 9:15 18 августа.

По информации Telegram-канала 112, погибший — 19-летний Роман Шингаркин, сын бывшего депутата Госдумы Максима Шингаркина. На странице молодого человека во «ВКонтакте» в 9:00 появилась публикация, в которой он сообщает, что решился на самоубийство. «Просто печальный человек из меня получился. Это совокупность факторов. Тут нет какого-то однозначного ответа, это как искать смысл жизни», — пишет юноша.

Имя Шингаркина-младшего фигурировало в прессе после несогласованного митинга против коррупции, который прошел в марте 2017 года в Москве. В ходе акции он забрался на фонарный столб на Пушкинской площади и после спуска был задержан. Из отделения полиции его забрал отец.

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