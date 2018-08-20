Киев повременит с возвращением Крыма

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Изет Гданов

Украинские власти на данный момент не планируют силовым путем возвращать под свой контроль Крым. С таким заявлением в понедельник, 20 августа, выступил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Изет Гданов, передает УНН.

«Мы должны совместно со всеми государственными учреждениями прорабатывать вопрос реализации этого списка [украинских санкций против России] и расширения этого списка для того, чтобы делать Крым для оккупанта дороже. У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождения Крыма. Но есть решение президента Украины [Петра Порошенко] относительно усиления давления на агрессора», — сказал он.

Кроме того, по его словам, в Крым из остальных частей России было «завезено» от 500 тысяч до миллиона человек. «С этим вопросом надо разбираться», — заметил Гданов.

В конце мая один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев выступил с заявлением, что Россия тайно переселила в Крым до миллиона человек с российской территории. По его мнению, Москва с помощью подобных действий добивается «вытеснения местного населения».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина продолжает считать полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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