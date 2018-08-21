Учительница станцевала на шесте и поплатилась за любовь к соцсетям

Arisa Layce Mason / Facebook

Учительницу из США Кэндис Мэйсон (Kandice Mason) отстранили от работы после того, как она опубликовала в Facebook видео с танцами на шесте. Об этом сообщает The Daily Mail.

В разговоре с журналистами Мэйсон рассказала, что она вдова и мать двоих дочерей. Женщина танцует на пилоне в своем доме, чтобы оставаться в форме и снимать стресс. Кроме того, она подрабатывает инструктором, чтобы содержать семью и выплачивать ипотеку.

Издание BuzzFeeed News сообщает, что Мэйсон выкладывала запись танцев на закрытом Facebook-профиле под чужим именем, к тому же она никогда не ставила название школы в места работы на сайте. Однако один из учеников или сотрудников заведения обнаружил ролик и отправил его администрации.

По словам Мэйсон, управляющий, директор и еще одна женщина отругали ее за выбор вульгарной песни. Они также спросили, что подумают родители и их дети и будут ли они смотреть на нее, как на учителя. На это женщина ответила что не может контролировать мысли других людей. Однако представители школы отстранили ее и попросили покинуть кампус.

Танцовщица отметила, что не собирается бросать подработку. Кроме того, она намерена бороться, чтобы вернуться к преподавательской деятельности в той же школе.

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