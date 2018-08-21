Из жизни
 
Последние новости
Большинство жителей США выступили против антироссийских санкций
82-летнего мужчину безуспешно пытались поймать на просмотре порно
Предприимчивый россиянин нашел способ накупить жилья за счет государства 
В США раскритиковали «напарника» Су-57
Мем с губернатором-«Гитлером» на странице депутата заинтересовал следователей
Телеведущий раскрыл возраст дочери и ошеломил зрителей
Рокеры Eagles потеснили Майкла Джексона с музыкального Олимпа
МИД Британии поагитирует за усиление антироссийских санкций
В Подмосковье мать устроилась на работу и лишилась сына
СБУ запретила представителям ОБСЕ посетить задержанный российский танкер
Новости партнеров

Хомячок вырвался на свободу и разрушил автомобиль хозяйки

Перейти в «Мою Ленту»

В британском городе Сент-Атан, графство Гламорган, беглый сирийский хомячок поселился в автомобиле и причинил хозяйке ущерб на тысячи фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей). Об этом сообщает издание Metro.

14 августа 43-летняя Аманда Джонсон (Amanda Johnson) приобрела хомячка. Она планировала подарить его детям, но по дороге домой зверек выбрался из коробки и спрятался внутри автомобиля. Женщина установила в машине восемь ловушек, но так и не сумела его поймать.

В течение следующих шести дней хомяк перегрыз ремни безопасности и провода, а также уничтожил одну из подушек безопасности. По мнению специалистов, к которым обращалась Джонсон, ремень на стороне пассажира не подлежит восстановлению, а сиденья получили значительные повреждения.

Хомяк остается в автомобиле, поэтому сумма ущерба может вырасти. Это печалит Джонсон, которая купила машину всего четыре месяца назад, однако она не теряет надежды извлечь зверька из его убежища. «Несмотря на повреждения, мне бы очень хотелось найти хомячка живых и здоровым», — говорит она.

Сирийский хомячок — грызун длиной до 13–13,5 сантиметров, который водится на севере Сирии и юге Турции. Считается одним из самых популярных домашних животных.

В 2017 году сообщалось, что девочка из Барнаула обокрала две квартиры при помощи хомяка.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Hamster that woman bought for her children escapes from box and destroys her new car
Хомяк помогал сибирской школьнице обворовывать квартиры
Кукуруза довела хомяков до каннибализма
Пожар в приюте для кошек устроили мыши
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0120 августа

«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»

Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
20:2920 августа

Отец подрался с редким медведем ради спасения сына

16:5920 августа

Американец выиграл сотни тысяч долларов и утаил это от жены

18:3520 августа

Женщине подрезали второй хвост

Из жизни14:4115 августа

«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»

Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
19:4920 августа

Старушка вышла в сад и нашла метеорит

14:1120 августа

Британка узнала о беременности четвертым ребенком во время родов

15:0820 августа

Скупой китаец попытался вернуть подарками любимую и попал за решетку

Из жизни00:0616 августа

Детектив по-австралийски

В городке на краю земли пропал человек. Под подозрением все 11 жителей
15:5420 августа

Дзюдоистка бросила спорт и растолстела до 200 килограммов

10:0120 августа

Упавшая с неба овца отправила подростка в больницу

11:3220 августа

Модель с синдромом Дауна впервые выиграла международный конкурс красоты

Россия
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
«Сегодня вы — завтра вас!»
Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
Наина Ельцина обвинила Руцкого в предательстве
Кадыров высказался о нападениях на полицейских в Чечне
Деньги на пенсионеров нашли в карманах коррупционеров
Все материалы
Мир
Завтра война
Они утопили Корею в крови на деньги американцев. Такова цена демократии
Лавров раскрыл тайный запрет в ООН
Шах и ад
Американцы уничтожили иранскую демократию ради нефти. И поплатились
Алжирец с ножом и криками «Аллаху акбар» ворвался к полицейским и умер
В Турции задержали подозреваемых в нападении на американское посольство
Боевики похитили пассажиров трех автобусов
Польша почувствовала несправедливость и вновь захотела денег от Германии
Все материалы
Бывший СССР
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
ДНР и ЛНР остались без выборов
Прокурор предложил похитить Януковича с помощью украинского спецназа
Президент Туркмении увяз в песках
Киев повременит с возвращением Крыма
Все материалы
Экономика
Мертвые деньги
Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
США обошли Россию по добыче нефти
Безработица установила абсолютный рекорд в истории России
Названы сроки нового банковского кризиса
Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу
США захотели большего ущерба для России
«Газпром» поборется с США за Европу
Все материалы
Силовые структуры
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Дмитрий ЗахарченкоМало миллиардов
Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу
Опубликовано видео с мест нападения детей на полицейских в Чечне
В Чечне налетчики с ножами напали на отдел полиции
ИГ взяло на себя ответственность за нападения детей на полицию в Чечне
Прокуратура сообщила о насилии отца над дочерьми-убийцами
Получили по заслугам
Как элитные заключенные сидят в российских тюрьмах
Все материалы
Наука и техника
На улицах Праги в дни событий 1968 года в Чехословакии«Они решили, что кровавая часть истории позади»
Брежнев раздавил танками Чехословакию, но в итоге угробил Советский Союз
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Россия «создаст» замену украинскому Ан-124 через 30 лет
Найдено подтверждение главного принципа Эйнштейна
Штурм здания военной полицией попал на видео
«Калашников» решил создать двуногий танк из «Звездных войн»
Все материалы
Спорт
Жажда крови
Этим японцам надоело притворство. Они заставили рестлеров драться по-настоящему
Светлана Хоркина сравнила жизнь в России и США
Раскатали
Эти бразильцы покорили мир своим футболом, но так ничего и не выиграли
Критику футбольных арбитров в России захотели запретить
Смолов отринул звание «бога футбола»
Роналду лишил «Реал» болельщиков
Футболист попался на краже личности и покинул поле
Все материалы
Культура
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Лолита» и ее оригинал
Что не так с главным романом Владимира Набокова
Майк Шинода «Я прошел все пять стадий тьмы»
Майк Шинода о будущем Linkin Park, смерти Честера и отношении к России
Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка
Мэрилин Мэнсон потерял сознание на сцене
Умер народный художник России Виталий Волович
Актрису из «Вокзала для двоих» парализовало
Все материалы
Интернет и СМИ
Накосячили
Они научились зарабатывать на марихуане, не продавая ее
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Я перегнала рак в другое место»
Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
Встреча братьев спустя 56 лет после расставания довела зрителей до слез
Названы самые смешные сюжеты в порно
Туристы попали в сердце бушующего пожара и сняли репортаж «из ада»
Живодер запугал зоозащитников сваренными живьем котами
Все материалы
Ценности
Жизнь за металл
Они ходили в шипах и коже. Теперь им подражают даже рэперы
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный папа
Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
Создатель первых в мире кварцевых часов умер на втором веку жизни
Резиновые кроксы оказались выгоднее биткоинов
Стала известна судьба свадебного платья Меган Маркл
Невеста изменила внешность во время свадьбы
Все материалы
Путешествия
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать
Уборщица побила британскую туристку металлической палкой за отказ платить
Туристка свалилась за борт и выжила благодаря песням
Украинские туристы разбили лагерь на вокзале в знак протеста
Все материалы
Из жизни
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Забытые всеми
Российский фотограф отыскал исчезающих людей и показал их миру
Отец подрался с редким медведем ради спасения сына
Американец выиграл сотни тысяч долларов и утаил это от жены
Старушка вышла в сад и нашла метеорит
Британка узнала о беременности четвертым ребенком во время родов
Все материалы
Гром в раю
Новый Porsche Cayenne Turbo против BMW X5 M
Двухмоторный «Жук» — гроза суперкаров
Сумасшедший Volkswagen Beetle Эмерсона Фиттипальди, который нагонял страх на спорткары
Внедорожники, ставшие кроссоверами
Когда был брутальным рамным вездеходом, а стал городским метросексуалом
Нелепые имена дешевых машин
Когда замах на рубль, а удар на Daewoo Racer
Президент Туркменистана протестировал свой гоночный внедорожник
Найден гнивший 20 лет на ферме уникальный прототип Mustang
«Тойоту» обязали заплатить 242 миллиона долларов за одно ДТП
Все материалы
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
Определены самые тихие города России
Все материалы