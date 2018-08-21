В Коми начался фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта

Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта открылся в Сыктывкаре (Коми), передает ТАСС.

В нем принимают участие более 530 спортсменов из 49 регионов. На разных площадках Сыктывкара проходят состязания по бильярдному, городошному, гиревому спорту и чир спорту, шашечный турнир, соревнования по северному многоборью с метанием аркана и мини-хоккею.

В России, во многих регионах большой интерес к национальным видам спорта, если раньше мы говорили в основном о самбо, то теперь вспоминаем городки, лапту и многие другие виды. Интерес возрастает, количество занимающихся каждый год увеличивается, особенно там, где проводятся крупные соревнования, — рассказал директор департамента государственной политики в сфере спорта и международного сотрудничества Министерства спорта России Борис Гришин.

Всего в программе фестиваля, который проводится с 2014 года по инициативе президента России Владимира Путина для сохранения, возрождения и развития традиционной культуры и национальных видов спорта, состязания по почти 20 видам спорта. Они проходят на семи площадках Сыктывкара.

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