82-летнего мужчину безуспешно пытались поймать на просмотре порно

Неизвестный хакер шантажировал 82-летнего пиарщика Эда Эйсена (Ed Eisen), угрожая распространить видео, где мужчина смотрит порно. Однако преступник потерпел фиаско, сообщает The Star.

Анонимный злоумышленник выслал Эйсену письмо, где сообщил о взломе его веб-камеры. Он предложил американцу заплатить семь тысяч долларов в качестве выкупа (более 470 тысяч рублей, — прим. «Ленты.ру»). В противном случае хакер планировал распространить среди друзей и родственников Эйсена запись интимного характера.

Попытка вымогательства оказалась неудачной. «Я не смотрю порно», — заявил Эйсен, известный в профессиональных кругах.

В ФБР заявили, что в последнее время злоумышленники часто используют этот вид шантажа. К письму они прилагают некоторую личную информацию о жертве, чтобы запугать ее. Однако чаще всего сообщения о неких секс-записях, которыми якобы обладают хакеры, являются блефом.

В начале июля японская полиция поймала группу мошенников, которые вымогали у посетителей подставных порносайтов крупные суммы денег.

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