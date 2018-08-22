Дочь прыгнула под поезд ради спасения матери

В американском городе Атланта, штат Джорджия, девушка прыгнула на рельсы перед приближающимся поездом, чтобы спасти мать. Об этом сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution.

Сью Венсзелл (Sue Wenszell) и ее дочери приехали в Атланту из другого штата, чтобы посмотреть город. В метро на женщину неожиданно напал незнакомый мужчина и столкнул ее с платформы. Она упала на рельсы и потеряла сознание.

28-летняя дочь Венсзелл Кэти прыгнула за ней и попыталась помочь. Она убрала мать с путей, но не успела отойти на безопасное расстояние и попала под поезд. Обе женщины получили травмы, но остались живы. «Если бы Кэти не спрыгнула на рельсы, Сью бы с нами не было», — прокомментировал Джерри Венсзелл, муж Сью и отец Кэти.

Сью Венсзелл попала в больницу с сотрясением мозга, переломом локтевого сустава и стрессовым переломом костей. Ей оказали медицинскую помощь и вскоре выписали. Ее дочь пострадала сильнее: у нее отек мозга, ампутирована часть стопы и разорвано сухожилие плеча. Кроме того, ей понадобилась реконструктивная пластическая операция. Она остается в больнице в тяжелом состоянии.

Мужчина, столкнувший туристку под поезд, задержан. В полицейском отчете отмечается, что он не понимает задаваемых ему вопросов и, возможно, является умственно отсталым.

16 августа сообщалось, что в Сиднее мужчина прыгнул с балкона, чтобы спасти падающего сына. Он успел схватить его, но затем оба сорвались вниз. При падении мужчина обхватил мальчика, чтобы принять удар на себя.

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