Google уравнял Чикатило и Солженицына

Поисковик Google по запросу «Ростовский государственный университет» выдает справку об учебном заведении, а под ней — список под заглавием «Выдающиеся выпускники», в котором значатся писатель Александр Солженицын, модель Виктория Лопырева, серийный убийца Андрей Чикатило, математик Виктор Глушков и действующий судья Конституционного суда России Николай Бондарь. На это обратили внимание в одном из сообществ Ростова-на-Дону во «ВКонтакте».

Солженицын, лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года, окончил физико-математический факультет РГУ в 1941-м. Известно, что он учился на «отлично» и получал «сталинскую» стипендию. Диссидент и активный противник политического строя СССР, автор антисоветских произведений, публицист. Умер в 2008 году.

Чикатило учился на заочном отделении филфака РГУ, окончив его в 1970-м по специальности «Русский язык и литература». До этого он отучился два года в Московском электромеханическом институте инженеров железнодорожного транспорта (ныне — Российский университет транспорта) и окончил училище связи. Пытался поступить на юрфак МГУ, но не прошел по конкурсу. Впоследствии стал известен как серийный убийца, педофил и садист, осужденный за 53 убийства. Расстрелян в 1994 году.

Поисковая система Google нередко выдает результаты таким образом, что они становятся поводом для шуток в сети. Так, например, в июне поисковик при запросе «поросенок» предложил ознакомиться с биографией президента Украины Петра Порошенко.

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