В Москве впервые выступит основатель чикагского хауса Mr. Fingers

В Москве впервые выступит один из основателей чикагского хауса Ларри Херд, также известный как Mr. Fingers. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Артист отыграет лайв-сет, получивший название Mr. Fingers Soul Deep Acid Electro-Visual Experience. Его выступление пройдет в рамках фестиваля Red Bull Music Festival. Оно состоится в пятницу, 14 сентября, в «Газгольдере». До концерта музыкант примет участие в паблик-токе.

В рамках фестиваля также пройдут шоукейсы российских лейблов и творческих объединений Roots United, «ГОСТ ЗВУК», Resonance Moscow. Голландский лейбл Music From Memory представят в субботу венецианец Джиджи Мазин, дуэт Сьюзана Крафта и Джонни Нэша и основатель лейбла Джейми Тиллер. Ночью они устроят афтерпати в Denis Simachev Shop & Bar.

Также в субботу откроется программа Experimental Ethnographics, в которой примут участие французский независимый режиссер Винсент Мун и берлинский продюсер ливанского происхождения Раби Беайни. Создатель лейбла Ored Recordings Булат Халилов представит черкесскую национальную музыку.

В воскресенье на фестивале выступит британец Сэм Шеперд, он же Floating Points. Он откроет «клуб любителей пластинок», в котором также примут участие Тимур Омар, Sputnik, Shiny Boots, Krlow, Андрей Пирумов и Марк Щедрин.

С полной программой можно ознакомиться на сайте.

Red Bull Music Festival впервые пройдет в Москве с 14 по 16 сентября на территории завода «Арма». Подтемой события станет «единство музыкальной культуры». Билеты можно приобрести по ссылке. В лайн-апе заявлено более 70 исполнителей со всего мира.