Световой меч Энакина Скайуокера из «Звездных войн» ушел с молотка

Световой меч Энакина Скайуокера из фильма «Звездные войны» был продан аукционным домом Prop Store в Лондоне за 135 тысяч фунтов (11,9 миллиона рублей). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте аукциона, специализирующегося на предметах из мира кино.

«"Делай или не делай. Не надо пытаться" — и эти торги показали это! Световой меч Энакина продан за удивительные 135 300 фунтов!», — сообщил аукционный дом.

Помимо одного из самых узнаваемых образцов фантастического оружия в кино, на аукционе за 110 тысяч фунтов был продан шлем имперского штурмовика. Вырученные за этот лот деньги ушли на благотворительность.

«Звездные войны» — фантастическая киноэпопея, созданная режиссером Джорджем Лукасом. Состоит из оригинальной трилогии (1977-1983) и трилогии-приквела (1999-2005). В декабре 2019 года на большие экраны выйдет новая серия киносаги «Эпизод IX».

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