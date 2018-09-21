Объяснено таинственное закрытие американской обсерватории «из-за инопланетян»

Закрытие американской обсерватории в штате Нью-Мексико, которое раньше многие связывали с обнаружением инопланетян, проводилось в рамках уголовного дела о распространении детской порнографии. Об этом сообщает National Public Radio.

Объяснение содержится в рассекреченных показаниях агента ФБР. Она пишет, что расследовала «действия человека, который использовал беспроводной доступ в интернет Национальной солнечной обсерватории в городе Санспот, чтобы загружать и распространять детскую порнографию». Руководство обсерватории пояснило, что ранее не могло сообщить эту информацию, так как подозреваемый — уборщик — мог попытаться скрыться или как-то помешать работе правоохранительных органов.

О приостановке работы обсерватории стало известно 6 сентября. Доступ на объект был закрыт, на его территории в тот момент находились агенты ФБР.

Из-за отсутствия информации в интернете распространились конспирологические объяснения ситуации — от обнаружения смертоносной солнечной вспышки до контакта с инопланетянами. Однако директор обсерватории Джеймс Макатир (James McAteer) опроверг эти слухи и добавил, что все полученные исследователями данные будут опубликованы в неизменном виде.

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