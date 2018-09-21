Бывший банкир Матвей Урин вышел на свободу

Бывший совладелец нескольких банков Матвей Урин вышел на свободу из колонии в Тамбовской области, где он отбывал срок за драку и мошенничество. Об этом со ссылкой на источники в МВД России сообщает РБК.

В июне этого года Госдума приняла закон, согласно которому один день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима (а не один к одному, как было раньше), и осужденные получили право перерасчета срока.

Так как Урин провел в «Матросской Тишине» и в «Бутырке» в общей сложности 58 месяцев, то его адвокаты воспользовались поправками — формально он отбыл наказание полностью. В августе ходатайство об освобождении Урина было удовлетворено Рассказовским судом Тамбовской области, а 6 сентября облсуд оставил это решение в силе.

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Матвей Урин был трижды осужден: в 2011 году за хулиганство, побои и умышленное повреждение чужого имущества (в ходе дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе) — к 4,5 годам лишения свободы, затем, весной 2013 года, за мошенничество — еще к 3,5 годам; тогда путем частичного сложения общий срок лишения свободы Урину определили в 7,5 лет.

В феврале 2015-го вновь за мошенничество и за легализацию денег, полученных преступным путем, Урина приговорили еще к трем годам, но общий срок по трем приговорам определили в 8,5 лет. В 2016 году Урин был этапирован к месту отбывания наказания.

Первым эпизодом, за который был осужден Урин, стал резонансный дорожный конфликт на Рублево-Успенском шоссе 14 октября 2010 года: финансист и его охранники избили водителя другой машины и повредили сам автомобиль. Потерпевшим оказался иностранец, топ-менеджер одной из крупных фирм. Через несколько часов на Новом Арбате Урин был остановлен полицейскими: во избежание перестрелки банкира и его вооруженную охрану задерживал лично начальник столичного главка МВД Владимир Колокольцев (ныне глава ведомства). После этого у банков, принадлежащих Урину, возникли серьезные проблемы, и в настоящее время ни один из них не функционирует.

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